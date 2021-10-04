В Краснодаре порядка 2,8 тыс. человек остались без электричества из-за аварии

КРАСНОДАР, 4 октября. /ТАСС/. Аварийное отключение электроэнергии произошло на нескольких улицах в Краснодаре, в зоне отключения оказались 2,8 тыс. человек, среди которых 950 детей. Об этом говорится в аккаунте единой дежурно-диспетчерской службы Краснодара в Instagram.

"Поступила информация об аварийном отключении электроэнергии по адресам: Дружбы, Вольная, Лекарственная, Степная, Солнечная, Полевая. Количество населения - 2 800 (950 детей)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что причиной стало повреждение на линии, восстановить электроснабжение планируют в течение 4-5 часов.

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Краснодаре в понедельник временами дождь, порывы ветра могут достигать 15-18 метров в секунду, температура воздуха ночью - 9-11 градусов выше нуля, днем - 13-15 градусов.