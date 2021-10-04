В Дагестане более 150 населенных пунктов остаются без электричества из-за дождей

МАХАЧКАЛА, 4 октября./ТАСС/. Более 150 населенных пунктов в трех горных районах Дагестана остаются без электричества в результате технологического нарушения на высоковольтной линии. Электроэнергия отключена у 35 тыс. потребителей, сообщила в понедельник ТАСС помощник министра энергетики и ЖКХ Дагестана Натали Гаджиева.

"Технологические нарушения на высоковольтной линии привели к отключению электроэнергии в трех горных районах Дагестана. Электроснабжение нарушено в Тляратинском, Цунтинском, Шамильском районах и на Бежтинском участке. В 159 населенных пунктах без света остаются 35 тыс. человек", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в настоящее время специалисты занимаются устранением аварии.