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В Дагестане более 150 населенных пунктов остаются без электричества из-за дождей

Электроэнергия отключена у 35 тыс. жителей

МАХАЧКАЛА, 4 октября./ТАСС/. Более 150 населенных пунктов в трех горных районах Дагестана остаются без электричества в результате технологического нарушения на высоковольтной линии. Электроэнергия отключена у 35 тыс. потребителей, сообщила в понедельник ТАСС помощник министра энергетики и ЖКХ Дагестана Натали Гаджиева.

"Технологические нарушения на высоковольтной линии привели к отключению электроэнергии в трех горных районах Дагестана. Электроснабжение нарушено в Тляратинском, Цунтинском, Шамильском районах и на Бежтинском участке. В 159 населенных пунктах без света остаются 35 тыс. человек", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в настоящее время специалисты занимаются устранением аварии.

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