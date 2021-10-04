Прокуратура Швеции выдаст ордер на международный розыск по делу о взрыве в Гётеборге

СТОКГОЛЬМ, 4 октября. /ТАСС/. Шведская прокуратура объявила о заочном помещении под стражу человека, подозреваемого в совершении взрыва в жилом доме в Гётеборге 29 сентября. Эта мера принята для того, чтобы прокурор мог объявить его в международный розыск, говорится в пресс-релизе ведомства.

"Мужчина подозревается в причинении общественного ущерба, тяжелом преступлении, и ранее уже был заочно арестован. В настоящее время он заочно помещен под стражу, чтобы прокурор мог выдать ордер на международный розыск", - поясняется в сообщении.

По данным Шведского радио, еще летом жильцы взорванного здания сообщали домовладельцу о своих подозрениях в отношении одного из соседей, который, будучи в целом вежливым и доброжелательным, временами "вел себя довольно странно". В интервью один жилец рассказал о своих опасениях, что в квартире или подвале у разыскиваемого хранилось множество разных химикатов. Другие обитатели дома в ночное время слышали перемещения по лестнице и замечали "странности" в подвальном помещении, где расположены кладовки.

Полиция в минувший четверг арестовала заочно одного человека по делу о взрыве возле жилого дома в Гётеборге. Стажи порядка подчеркивают, что никакой связи между подозреваемым и организованными криминальными группировками нет. СМИ ранее сообщили, что полиция расследует, могло ли дело о выселении одного из жильцов быть связано со взрывом: во вторник, когда произошло ЧП, сотрудники правоохранительных органов должны были осуществить принудительное выселение этого лица. По некоторым данным, этот мужчина - иммигрант из польского Гданьска.

Взрыв произошел в многоквартирном доме, вызвав пожар в трех подъездах, были эвакуированы сотни людей из 140 квартир. Более трех часов спасательная служба боролась с огнем, сильным задымлением и проводила эвакуацию из здания. Всего в больницу доставлены 16 человек. Четверо получили серьезные травмы и были помещены в отделение интенсивной терапии, но уже в среду они смогли покинуть реанимацию.