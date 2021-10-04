В Дагестане задержали подозреваемых, планировавших убить сотрудника прокуратуры

МАХАЧКАЛА, 4 октября. /ТАСС/. Подозреваемые в планируемом убийстве сотрудника прокуратуры и его отца в Дагестане задержаны, об этом сообщила пресс-служба МВД по республике.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы в Дагестане ведут поиски пропавшего помощника прокурора Махачкалы и его отца, которые выехали из дома в субботу и не вернулись.

"По итогам уже завершенной спецоперации, организованной и проведенной сотрудниками управления уголовного розыска МВД по Республике Дагестан, мужчины были умышлено укрыты оперативниками уголовного розыска республиканского МВД с целью сохранения им жизней. По полученной ранее оперативной информации, в отношении обоих мужчин было спланированно двойное убийство. Благодаря действиям полицейских преступление предотвращено, а жизни мужчин вне опасности", - говорится в сообщении.

Для задержания заказчика и исполнителей сотрудники УУР МВД по Республики Дагестан инсценировали их исчезновение, после чего задержали всех участников спланированного преступления.

Ранее в пресс-службе МВД по республике сообщалось, что пропали двое жителей Махачкалы - 60-летний Омаргаджи Джамалудинов и его 29-летний сын Ахмед Джамалудинов, которые 2 октября 2021 года выехали из дома на аавтомобиле Lexus-570 белого цвета и не вернулись. Как сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах региона, Ахмед Джамалудинов является помощником прокурора Махачкалы.