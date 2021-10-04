Суд в Воронеже избрал меру пресечения двум подозреваемым по делу о раскопке на кладбище

ВОРОНЕЖ, 4 октября. /ТАСС/. Коминтерновский райсуд в Воронеже избрал меру пресечения двум подозреваемым по уголовному делу о раскопке на кладбище могилы, из которой впоследствии якобы исчезло тело погребенного мужчины. Об этом сообщил ТАСС в понедельник представитель суда Артем Поляков.

"По уголовному делу по ч. 1 ст. 244 УК РФ ("Надругательство над телами умерших и местами их захоронения") суд избрал меру пресечения двум подозреваемым: мужчина 1962 года рождения арестован до 31 октября, а женщине 1985 года рождения избран домашний арест до 29 ноября", - сказал он.

Ранее сообщалось, что 24 сентября полицейские в Воронеже возбудили уголовное дело по факту вскрытия захоронения на городском кладбище и исчезновения тела погребенного человека. Как уточнили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, в интересах следствия подробности дела не раскрываются. По данным местных СМИ, на Коминтерновском кладбище летом был захоронен молодой человек, но позже на его захоронении обнаружили следы разрытия, после чего был найден пустой гроб.