В Астрахани обрушился нежилой аварийный дом

АСТРАХАНЬ, 4 октября. /ТАСС/. В ночь с 3 на 4 октября в центре Астрахани частично обрушился нежилой аварийный дом. Жертв и пострадавших нет, на месте происшествия работает межведомственная комиссия, которая решает вопрос о сносе здания. Об этом сообщила пресс-служба мэрии в понедельник.

"В ночь с 3 на 4 октября произошло частичное обрушение нежилого дома по ул. Бакинская 49 а. Жертв и пострадавших нет. В связи с высыпанием кирпичной кладки на проезжую часть по улице Бакинской в районе торгового центра "Васторг" ограничено движение транспорта. На месте происшествия работает межведомственная комиссия, совместно с застройщиком решается вопрос о сносе здания", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, здание, построенное до 1917 года, было своевременно отселено в 2020 году в рамках действия договора о развитии застроенных территорий, которые являются действенным механизмом решения вопроса переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Дом относится к частному жилому фонду и не является памятником архитектуры, он полностью расселен и отключен от инженерных коммуникаций. Как уточнили в мэрии, в здании не было муниципальных жилых помещений.

Проблема аварийного жилья в Астраханской области - одна из самых острых в регионе. Ранее сообщалось, что местные власти до конца 2022 года намерены расселить из ветхих и аварийных домов около трех тысяч астраханцев.