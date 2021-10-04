В Иркутской области возбудили уголовное дело о покупке жилья для сирот в аварийных домах

ИРКУТСК, 4 октября. /ТАСС/. Следственные органы СК России по Иркутской области возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий по факту приобретения для детей-сирот квартир в аварийных домах. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". По версии следствия, в 2020 году должностные лица Министерства имущественных отношений Иркутской области приняли в собственность жилые помещения в городе Байкальске, расположенные в домах, признанных аварийными и подлежащими сносу. Указанные жилые помещения приняты в собственность для последующей передачи по договорам социального найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей", - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области, Минимущество заключило госконтракт на приобретение в аварийных домах двух жилых помещений общей стоимостью свыше 2,4 млн рублей. В пресс-службе управления СК ТАСС уточнили, что виновные должностные лица устанавливаются.

За последнюю неделю это второе уголовное дело, в котором фигурирует Министерство имущественных отношений Иркутской области. Ранее возбудили дело в отношении двух сотрудников, одного из которых на момент задержания уволили из ведомства. Их подозревают в получении взяток на общую сумму порядка 17 млн рублей за содействие компаниям в получении госконтрактов на обеспечение жильем детей-сирот.