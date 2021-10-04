МЧС в Крыму предупредило о сильном ветре в регионе в ближайшие три дня

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Спасатели предупредили о сильном ветре с порывами до 25 м/с с 5 по 7 октября в Крыму, сообщается в понедельник на сайте ГУ МЧС России по республике.

"По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 5-7 октября в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15-20 м/с. 5 и 6 октября в центральных и восточных районах Крыма очень сильный ветер до 25 м/с", - говорится в сообщении.

В ГУ МЧС России по республике рекомендуют воздержаться от выхода в море, горы и на набережные. "Существует угроза жизни и здоровью населения в связи с возможным падением рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев и возможными обрывами линий электропередач. Также существует вероятность возникновения происшествий в акваториях Черного, Азовского морей и Керченского пролива", - сообщается на сайте.

Крым за лето трижды пострадал от сильных дождей. 16-20 июня основной удар стихии пришелся на Керчь и Ялту, 4 июля - на Бахчисарайский район. На полуострове подтопило дома, эвакуировали их жильцов. Жертвами стихии стали два человека, пострадали около 60 человек, одна женщина пропала без вести. В августе сильные ливни вновь обрушились на восточные районы полуострова (села Ленинского района и Керчь).