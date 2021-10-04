В России выросло число ЧП с газом в жилых домах из-за неисправности газового оборудования

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Количество происшествий с газом в жилых домах выросло с началом отопительного сезона, в основном ЧП происходят из-за неисправности или неправильной эксплуатации газового оборудования. Об этом сообщили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

"С началом отопительного сезона увеличивается количество происшествий, вызванных хлопками газовоздушных смесей в жилых зданиях из-за неисправности или неправильной эксплуатации газового оборудования. За истекшую декаду такие ситуации произошли в восьми субъектах: Краснодарском и Ставропольском краях, Республике Дагестан, Свердловской, Ростовской, Пензенской, Нижегородской и Саратовской областях", - сказали в институте.

При этом, по оценкам специалистов ВНИИ, наибольшие риски аналогичных происшествий существуют в Дагестане, Краснодарском и Ставропольском краях, Московской, Ростовской, Свердловской, Волгоградской, Пензенской и Ярославской областях. "Органам исполнительной власти рекомендовано проинформировать население о рисках, связанных с эксплуатацией неисправного газового оборудования", - подчеркнули в институте.

Ранее в МЧС России заявили, что обеспокоены ростом происшествий при обогреве жилья, и призвали граждан соблюдать меры пожарной безопасности. В среднем с наступлением холодов ежегодно количество пожаров возрастает на 30%, а количество погибших - на 20%".