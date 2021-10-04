Директора чувашской компании подозревают в незаконном использовании средств дольщиков

ТАСС, 4 октября. Генеральный директор Чувашской строительной компании ООО "Специализированный застройщик "Грандстрой", подозревается в незаконном использовании средств дольщиков, заключении фиктивных договоров и злоупотреблении полномочиями Об этом в понедельник сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Республике Чувашия.

"Возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО "Специализированный застройщик "Грандстрой". Она подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьями УК РФ "Привлечение денежных средств граждан в нарушение требований законодательства РФ об участии в долевом строительстве, совершенное в особо крупном размере" и "Злоупотребление полномочиями" (2 эпизода)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, подозреваемая в период с сентября 2018-го по декабрь 2020 года для строительства жилого комплекса "Алые паруса" привлекла более 14 млн рублей от дольщиков, которые минуя счет, указанный в проектной декларации, разместила на счете подконтрольной ей организации. Также в период с ноября по декабрь 2018 года получив от дольников более 18,5 млн рублей, заключила десять недействительных сделок через подконтрольную ей организацию ООО "СК "Гранд" на сумму более 15 млн рублей, похитив таким образом более 3,5 млн рублей. В 2020 году подозреваемая заключила долевой договор со своим отцом по заниженной стоимости. Разница между стоимостью в договоре и рыночной стоимостью квартиры составила более 600 тысяч рублей, что привело к неспособности, возглавляемой ей организации, исполнить свои обязательства перед дольщиками.

В настоящее время проведены обыски по месту жительства и нахождения юридических документов организации, изъята документация, имеющая значение для уголовного дела. Следователями будут приняты необходимые меры по возмещению причиненного ущерба.