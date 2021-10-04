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Яхта получила пробоину и затонула во время шторма в Новороссийске

Прокуратура начала проверку

КРАСНОДАР, 4 октября. /ТАСС/. Яхта получила пробоину и затонула при подходе к причалу яхт-клуба в Новороссийске из-за шторма. Пассажиры и член экипажа в результате инцидента не пострадали, сообщили журналистам в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

"В акватории Черного моря при подходе к причалу яхт-клуба "Семь футов" в связи со штормом судно "Каролина" получила пробоину и затонуло. В результате инцидента пассажиры в количестве трех человек и член экипажа не пострадали", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Новороссийская транспортная прокуратура по поручению Южной транспортной прокуратуры организовала проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности судоходства. При наличии оснований примут меры прокурорского реагирования.

4 октября в Новороссийске, по информации синоптиков, ожидается облачная ветреная погода. Температура воздуха составит около 13 градусов.

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