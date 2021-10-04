Системы жизнеобеспечения возобновили работу в доме в Нижнем Новгороде после ЧП с газом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 октября. /ТАСС/. Все системы жизнеобеспечения, в том числе газоснабжение, начали работу в штатном режиме в многоквартирном жилом доме в Нижнем Новгороде, где 2 октября произошел взрыв газа, в результате чего повредило две квартиры. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба правительства региона.

"Все системы жизнеобеспечения, включая газ, в доме №18 на улице Гайдара работают в штатном режиме", - приводятся слова главы города Юрия Шалабаева.

Он отметил, что сейчас в квартирах есть свет, горячая и холодная вода, отопление и газ. Сотрудники управляющей компании установили новые стекла в доме. "По предварительному заключению экспертов, доступ в две наиболее пострадавшие квартиры запрещен. Жильцы одной из квартир были оперативно госпитализированы сразу после ЧП, а второй - размещены в гостинице", - добавил Шалабаев.

Ранее по итогам заседания комиссии по ликвидации чрезвычайной ситуации жильцам эвакуированных подъездов в многоквартирном многоэтажном доме №18 на улице Гайдара в Автозаводском районе разрешили вернуться в свои квартиры. Размер материальной помощи жильцам, у которых пострадало имущество, определят по итогам оценки ущерба. Также материальную помощь пострадавшим и тем, кто понес материальный ущерб, окажет правительство Нижегородской области. Соответствующее поручение дал губернатор Глеб Никитин.

Утром 2 октября в квартире на девятом этаже многоквартирного дома на улице Гайдара в Автозаводском районе Нижнего Новгорода произошел взрыв газа. В результате происшествия произошло частичное обрушение балкона, межквартирных и межтамбурных перекрытий. Эвакуировали 100 человек, двоих госпитализировали.