Двое взрослых и младенец погибли от отравления угарным газом в Оренбуржье

ОРЕНБУРГ, 4 октября. /ТАСС/. Три человека, в том числе младенец, отравились угарным газом в частном жилом доме в Новосергиевском районе Оренбургской области. Все пострадавшие погибли, рассказали журналистам в понедельник в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

"Сегодня в 14:15 (12:15 мск) поступило сообщение об отравлении угарным газом в частном жилом доме по адресу: Новосергиевский район с. Покровка ул. Кирпичная. В результате отравления погибли три человека (мужчина, женщина) и ребенок (2021 года рождения)", - говорится в распространенном сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и другие службы.