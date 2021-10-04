Число гостиниц-участников программы кешбэка в Севастополе планируется удвоить в 2022 году

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Власти Севастополя ожидают, что в 2022 году число средств размещения - участников программы кешбэка - вырастет в два раза, сообщила в понедельник на аппаратном совещании правительства города замгубернатора Мария Литовко.

"С каждым этапом туристического кешбэка у нас все больше средств размещения присоединялось. И мы видим, что на следующем этапе - уже в 2022 году - будет уже в два раза больше участников", - сказала Литовко, уточнив, что число туристов, посетивших Севастополь по этой программе, уточняется, и итоги можно будет подвести через несколько дней.

Как уточнили ТАСС в региональном правительстве, в 2021 году в программе от Севастополя участвовали 14 гостиниц, отелей, вилл, а также три детских лагеря - "Ласпи", "Горный" и "Алькадар". Купить туры по программе можно было до 31 августа по карте "Мир", при этом сам тур и проживание должны состояться в период с 1 октября по 24 декабря 2021 года. Максимальная сумма возврата составляла 20 тыс. рублей за одну транзакцию, количество транзакций по одной карте не ограничено.

Литовко отметила, что самый большой спрос на туры в Севастополь по программе кешбэка пришелся на майские праздники - в первую очередь, интерес у туристов вызывали мероприятия, приуроченные ко Дню победы.

16 июня Ростуризм запустил новый осенний этап (четвертый по счету) программы до 31 августа. Программу запустили для стимулирования внутренних путешествий, в ней участвовали все регионы России, поездка должна состояться в период 1 октября по 24 декабря. Позже объявили о продлении осеннего окна продаж, спрос на туры вырос более чем на 20%. Поэтому в итоге продажи завершились досрочно - всю выделенную на реализацию программы в 2021 году сумму (6,7 млрд рублей) выбрали полностью. По подсчетам ведомства, благодаря программе туристического кешбэка с учетом дополнительных трат туристов региональные экономики суммарно получат в 2021 году порядка 70 млрд рублей.