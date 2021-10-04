В Адыгее жителя Крыма обвинили в участии в экстремистской организации

МАЙКОП, 4 октября. /ТАСС/. Житель Крыма, отбывавший наказание в одной из колоний на территории Адыгеи, обвиняется в участии в экстремистской организации "Правый сектор" (запрещена в РФ). Об этом сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по Адыгее.

"Житель Крыма (52 года) обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ ("Участие в деятельности организации, в отношении которой судом принято вступившее в законную силу решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности"). Уголовное дело было возбуждено по материалам проверки, поступившим из УФСБ России по Республике Адыгея", - говорится в сообщении.

По данным следствия, обвиняемый на территории Республики Крым в начале 2014 года вступил в деятельность организации "Правый сектор". В июле 2015-го мужчина был признан судом виновным в совершении трех преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и отправлен для отбывания наказания в исправительную колонию ИК-1 УФСИН России по Адыгее. В колонии он продолжил свое участие в деятельности запрещенной экстремистской организации, добавили в пресс-службе.