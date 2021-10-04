Несколько улиц в Махачкале подтопило из-за ливневого дождя

МАХАЧКАЛА, 4 октября./ТАСС/. Несколько улиц в Махачкале подтоплены из-за ливневого дождя. Поступают сообщения из разных муниципалитетов региона об отключении электроэнергии. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе Министерства энергетики и ЖКХ Дагестана.

В соцсетях горожане выкладывают фото и видео подтопленных дворов и улиц.

"Поступают обращения от жителей Махачкалы, что ряд улиц в центральной части Махачкалы затоплен в результате прошедшего дождя. Без света остаются жители одной из улиц города", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, аварийные бригады работают на всех участках, откуда поступили сигналы. В ГУ МЧС России по Дагестану пояснили ТАСС, что информации о пострадавших нет.

По данным Росгидромета, 4 октября в отдельных районах республики местами ожидаются сильные осадки.