Движение по ж/д мосту во Владивостоке прервали из-за ДТП с большегрузом

ВЛАДИВОСТОК, 4 октября. /ТАСС/. Большегруз, перевозивший на прицепе трактор, повредил пролет железнодорожного моста во Владивостоке, движение по мосту прервали, сообщает в понедельник пресс-служба Дальневосточной железной дороги.

"В 18:47 (11:47 мск) на станции Гайдамак допущено повреждение пролетного строения железнодорожного моста <...> грузовым автомобилем, перевозящим автотракторную технику на прицепе. Пострадавших нет. Прервано движение по пятому соединительному пути между парками Восточный и Улисс станции Гайдамак", - говорится в сообщении.

В пресс-службе УМВД по Приморскому краю сообщили, что 58-летний водитель крупногабаритного тягача марки Mitsubishi Fuso, двигаясь со стороны улицы Спортивная в направлении улицы Луговая, зацепил грузом - экскаватором марки Doosan - железнодорожный мост, в результате чего повредило часть пролета конструкции. Стаж вождения водителя грузовика по данной категории составляет восемь лет.

В пресс-службе администрации Владивостока сообщили, что движение автотранспорта на подъездах к мосту частично перекрыли, скопилась пробка, водителям рекомендуется использовать альтернативные маршруты, в том числе через Золотой мост. На месте происшествия находится глава города Константин Шестаков.