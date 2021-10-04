Суд продлил домашний арест топ-менеджеру банка "Траст"

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд продлил до 30 декабря срок домашнего ареста топ-менеджера банка "Траст" Михаила Хабарова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд удовлетворил ходатайство следственных органов и продлил Хабарову срок домашнего ареста до 30 декабря", - сказала представитель суда.

Хабаров был арестован в октябре прошлого года. Уголовное дело было передано для расследования в центральный аппарат Следственного комитета РФ. 10 ноября 2020 года Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следователя о смягчении меры пресечения Хабарову на домашний арест. Он обвиняется по уголовному делу о хищении почти 842 млн рублей у владельца компании "Деловые линии" Александра Богатикова. Вину он не признает и считает, что с Богатиковым у него гражданско-правовой конфликт, который его оппонент превратил в уголовное разбирательство.