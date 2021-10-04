Еще один пострадавший при восхождении на Эльбрус выписан из больницы

НАЛЬЧИК, 4 октября. /ТАСС/. Еще один пострадавший при восхождении на Эльбрус 23 сентября выписан из больницы, на лечении остаются трое. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в региональном Минздраве.

"Одного пострадавшего выписали из ожогового отделения. Еще двое остаются в ожоговом, один - в отделении сосудистой хирургии. Состояние всех трех с положительной динамикой", - сказал собеседник агентства.

Группа из 19 альпинистов, находившаяся на высоте 5,4 тыс. метров на Эльбрусе, из-за непогоды запросила помощи у спасателей вечером 23 сентября. В нее изначально входили 23 человека, но четверо отказались от восхождения. Альпинисты заранее зарегистрировали маршрут в МЧС России. В ходе поисково-спасательной операции удалось найти и передать медикам 14 человек, 11 из них были госпитализированы. Пять человек погибли.