Женщина подозревается в убийстве своей трехлетней дочери в Чувашии

ТАСС, 4 октября. Жительница Чувашии подозревается в убийстве трехлетней дочери, говорится в сообщении, распространенном в понедельник следственным управлением СК России по республике.

"3 октября в одной из квартир поселка Новое Атлашево Чебоксарского района было обнаружено тело трехлетней девочки с признаками насильственной смерти. В совершении указанного преступления подозревается мать потерпевшей", - отмечается в сообщении.

По версии следствия, с 30 сентября по 1 октября 42-летняя женщина поссорилась с супругом и во время его отсутствия решила дома убить свою трехлетнюю дочь. Для этого она перекрыла девочке доступ кислорода, в результате чего ребенок задохнулся. После этого женщина попыталась совершить самоубийство, сейчас она находится в реанимации лечебного учреждения.

Следственные органы СК РФ по Чувашии возбудили уголовное дело по п. "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство малолетнего".

В ближайшее время будет рассматриваться вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Устанавливаются все обстоятельств произошедшего, назначили необходимые судебные экспертизы.