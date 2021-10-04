МАК сформировал комиссию для расследования крушения вертолета в Подмосковье

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию для расследования крушения вертолета в Лыткарино, где погибли три человека. Об этом сообщается на сайте комитета.

"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - сообщает МАК.

По данным СК, индивидуальный предприниматель в воскресенье организовал экскурсионный полет для двух пассажиров с аэродрома Мячково, в ходе которого вертолет Robinson R-44 потерпел крушение в лесополосе. В результате пилот и оба пассажира погибли. Возбуждены два уголовных дела - по ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта") и по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц, (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СК.