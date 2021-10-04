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Дело о госизмене основателя Group-IB
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Суд 21 октября проверит законность ареста основателя Group-IB

В деле содержится гриф "секретно", сообщил руководитель пресс-службы Мосгорсуда Валерий Лазарев
Илья Сачков Стоян Васев/ТАСС
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Илья Сачков
© Стоян Васев/ТАСС

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Московский городской суд 21 октября рассмотрит апелляционную жалобу представителя защиты подозреваемого в государственной измене основателя компании Group-IB Ильи Сачкова. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, материалы дела Сачкова содержат гриф "секретно".

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"На 21 октября назначено судебное заседание. В деле содержится гриф "секретно", - сказал руководитель пресс-службы Мосгорсуда Валерий Лазарев.

Лефортовский суд Москвы на прошлой неделе санкционировал арест Сачкова до 27 ноября. Вину в госизмене, которая нанесла репутационный и национальный ущерб интересам России, он не признает, как и то, что он сотрудничал с разведкой иностранных государств, сообщил ранее источник ТАСС в силовых структурах. В связи с тем, что материалы дела в отношении Сачкова маркированы грифом "секретно", других подробностей не приводится.

В 2016 году Сачков входил в список самых ярких в мире предпринимателей в возрасте до 30 лет по версии Forbes. Он является доцентом кафедры информационной безопасности МГТУ имени Н. Э. Баумана, входит в экспертные комитеты Госдумы и МИД РФ.

Теги
РоссияДело о госизмене основателя Group-IB
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