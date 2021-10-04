СК в Дагестане возбудил дело из-за планируемого убийства сотрудника прокуратуры и его отца

МАХАЧКАЛА, 4 октября. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении подозреваемых, которые планировали убийство сотрудника прокуратуры и его отца в Дагестане. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе следственного управления СК по республике.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы в Дагестане ведут поиски пропавшего помощника прокурора Махачкалы и его отца, которые выехали из дома 2 октября и не вернулись. После чего стало известно, что мужчин умышленно укрывали оперативники уголовного розыска республиканского МВД с целью сохранения им жизней. А подозреваемых в планируемом убийстве задержали.

"Следственным управлением Следственного комитета России по Дагестану возбудили уголовное дело в отношении 62-летнего жителя республики и других лиц, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. "а", "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Приготовление к совершению убийства двух или более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору из корыстных побуждений". Планировалось убийство сотрудника прокуратуры и его отца в Дагестане", - говорится в сообщении СК.

По версии следствия, в июне 2020 года подозреваемые, действуя из корыстных побуждений, в связи с имеющимся имущественным спором по поводу земельного участка с 60-летним жителем города Махачкалы, вступили в предварительный преступный сговор, направленный на совершение убийства мужчины и его сына.

"С целью реализации своего преступного умысла, в период с июля 2020 года по настоящее время на территории Махачкалы подозреваемые стали осуществлять приготовление к их убийству, а именно искали лиц в качестве исполнителей преступления, осуществляли сбор информации о местонахождении и передвижениях потерпевших, об используемых ими автотранспортных средствах и т. д. Однако подозреваемым не удалось довести преступление до конца по не зависящим от них обстоятельствам, поскольку о планируемом преступлении стало известно правоохранительным органам, и все действия происходили под контролем стражей правопорядка", - добавили в СК России по региону.

Уточняется, что выявление преступления происходило при непосредственном участии сотрудников управления ФСБ России, ГУУР МВД России и МВД по Республике Дагестан. Заказчика убийства задержали. Проводится комплекс следственных действий, направленный на установление и задержание других участников преступления.