Более 17 тыс. человек остались без отопления из-за прорыва трубы на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 4 октября. /ТАСС/. Прорыв трубы привел к аварийному отключению теплоснабжения в 141 многоквартирном доме в городе Невинномысске на Ставрополье. В зоне отключения проживают более 17 тыс. человек, сообщили журналистам в понедельник в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"В городе Невинномысске в результате прорыва трубы диаметром 530 мм произошло аварийное отключение теплоснабжения. В зоне отключения находится 141 многоэтажный дом, с населением 17 450 человек, из них 5 816 детей, 17 социально-значимых объектов", - говорится в сообщении.

Бригады "Крайтеплоэнерго" проводят аварийно-восстановительное работы, в них задействованы 14 человек и семь единиц техники.