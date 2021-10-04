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Дело Ивана Сафронова
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Суд в Москве продлил арест Сафронову по делу о госизмене

Экс-советник главы Роскосмоса останется под стражей до 7 января

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Мосгорсуд в понедельник продлил арест обвиняемому в государственной измене советнику главы Роскосмоса и бывшему журналисту Ивану Сафронову. Об этом ТАСС сообщили в суде.

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"Суд удовлетворил ходатайство следствия и продлил арест Сафронову на срок до 7 января", - сказали в суде.

Предыдущий срок ареста Сафронова истекает 7 октября. Под стражей он находится с 7 июля 2020 года. Таким образом, с учетом очередного продления он будет находиться в СИЗО на стадии следствия 18 месяцев, что является предельным сроком пребывания под стражей для следственно-арестованных. Как сообщил ТАСС адвокат Сафронова Даниил Никифоров, расследование дела пока не завершено.

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