Полиция пресекла работу подпольного казино в оздоровительном комплексе под Тверью

ТАСС, 4 октября. Сотрудники полиции при поддержке Росгвардии пресекли незаконную деятельность игорного заведения, которое базировалось одном из оздоровительных комплексов в Калининском районе Тверской области. Посетить игорный клуб могли только постоянные игроки и люди, прибывшие по рекомендации, сообщила в понедельник пресс-служба регионального управления МВД.

"Пресечена незаконная деятельного игорного заведения, находящегося на территории Калининского района. В ходе обысковых мероприятий полицейские обнаружили и изъяли игорное оборудование: игральные карты, фишки, кнопки дилера, сукно, сотовые телефоны и денежные средства порядка 1 миллиона рублей", - говорится в сообщении на сайте УМВД.

По данным пресс-службы, следственным управлением СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ ("Незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершенные организованной группой в особо крупном размере").

Установлено, что подпольное казино преступная группа организовала в одном из арендуемых помещений оздоровительного комплекса, азартные игры проводили с использованием игрового оборудования. "41-летняя подозреваемая согласно отведенной роли в составе организованной группы осуществила незаконную организацию и проведение азартных игр вне игорной зоны. <...> Игорный клуб работал в "закрытом" режиме: вход согласовывался по телефону с оператором, а также отслеживался охранником посредством установленного видеонаблюдения. Пройти в помещение могли только постоянные игроки или лица, прибывшие по рекомендации", - добавили в пресс-службе.