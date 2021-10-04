Трех омских студентов, избивших прохожих, приговорили к условным срокам за экстремизм

ОМСК, 4 октября. /ТАСС/. Омский суд приговорил к условному заключению за экстремистские действия трех местных студентов, которые в октябре 2020 года избили мужчину и двух подростков. Об этом сообщается в понедельник на сайте следственного управления СК РФ по Омской области.

"В Омске группа подростков признана виновной в экстремистских действиях <…>. Приговором суда подсудимым назначено наказание от 1 года до 1 года 2 месяцев лишения свободы условно", - говорится в сообщении.

Ранее ТАСС со ссылкой на региональное УФСБ сообщал, что в октябре 2020 года три 17-летних студента через соцсеть "ВКонтакте" организовали встречу, во время которой избили в центре Омска прохожего неславянской внешности и двух подростков - представителей движения "Анархисты-антифашисты". При этом нападавшие публично призывали применять насилие к таким лицам. В тот же день в центре Омска молодые люди расклеили печатные материалы праворадикального содержания. В отношении подростков возбудили уголовное дело по статье УК РФ "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства".