Следователи выяснили, из-за чего сгорел мост в Риме

РИМ, 4 октября. /ТАСС/. Прокуратура Рима начала следствие в отношении неизвестных, приведших к возгоранию моста на юге столицы из-за неосторожного обращения с огнем. Как пишет в понедельник газета La Repubblica, основной версией произошедшего рассматривается непреднамеренный поджог.

Из материалов в руках следователей следуют, что пламя поднялось под мостом и распространилось от бараков, в которых спят бездомные. Первоначальная версия короткого замыкания отклонена.

Мост Индустрии в Риме загорелся в ночь на воскресенье. В пожаре никто не пострадал, но сооружение, возведенное через Тибр в 1862-1863 годах, потерпело значительный ущерб. Из-за пожара несколько частей конструкции обвалились. Этот мост являлся важной транспортной структурой, и вывод его из строя привело уже к серьезным затруднениям в передвижении на юге Рима, указывает "Радио-1".