В Сочи из-за дождей подтопило придомовые территории

СОЧИ, 4 октября. /ТАСС/. Залповые дожди прошли в Адлерском районе Сочи, в результате были подтоплены придомовые территории, есть факты нарушения электроснабжения, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Сочи в понедельник.

"Залповые дожди прошли в Адлерском районе. В результате чего произошли незначительные подтопления придомовых территорий четырех домовладений на улице Ивановской в Молдовском сельском округе. Воду оперативно откачали при помощи насосов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что в переулке Миндальном в результате непогоды дерево упало на дорогу, зафиксированы нарушения энергоснабжения в двух частных жилых домовладениях, ведутся работы по устранению последствий.

Ранее сообщалось, что в Сочи действует штормовое предупреждение, городские службы и аварийно-спасательные подразделения переведены в режим повышенной готовности.