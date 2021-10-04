Второму подозреваемому в стрельбе в центре Самары назначили запрет определенных действий

САМАРА, 4 октября. /ТАСС/. Суд избрал в качестве меры пресечения запрет определенных действий второму подозреваемому, задержанному после стрельбы в историческом центре Самары. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

По данным полиции, информация о происшествии в историческом центре Самары поступила ночью 11 сентября. Неизвестный несколько раз выстрелил из предмета, похожего на автомат. Как сообщал ТАСС, ранее оперативники УМВД России по Самаре установили и задержали жителя города 2001 года рождения. При обыске у него был изъят предмет, из которого предположительно производились выстрелы. Суд отправил подозреваемого под домашний арест.

"В ходе расследования уголовного дела, возбужденного по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ "Хулиганство", установлена личность второго участника грубого нарушения общественного порядка, выражающего явное неуважение к обществу. Им оказался ранее не судимый 21-летний студент высшего учебного заведения, проживающий на территории областного центра. <…> По ходатайству следствия в отношении молодого человека избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий", - говорится в сообщении ведомства.

Полицейские изъяли у молодого человека охолощенный пистолет, из которого он стрелял в ночь на 12 сентября. Сейчас изъятое оружие направлено на экспертизу. Подозреваемый попросил прощения у жителей Самары в видеообращении.

Как сообщалось ранее, проверка началась после появления в сети видео, на котором видно, как группа молодых людей взрывала петарды на проезжей части. Затем один из них достал из багажника автомобиля предмет, похожий на автомат, и несколько раз выстрелил в воздух. По факту ЧП было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, либо группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой"). Дело находится в производстве следственной части следственного управления УМВД России по Самаре.