Журналист КП в Белоруссии Можейко находится в статусе подозреваемого

МИНСК, 4 октября. /ТАСС/. Представитель защиты встретился в задержанным журналистом "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадием Можейко, который находится в минском изоляторе на Окрестина. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в редакции сайта Kp.ru

"Адвокату удалось встретиться с задержанным журналистом КП в Белоруссии Можейко. Он содержится в печально известном изоляторе на Окрестина", - отметили представители издания.

Журналист КП находится в статусе подозреваемого. В издании сообщили, что Можейко задержан по статьям "Разжигание социальной вражды" и "Оскорбление представителя власти".

"В присутствии адвоката он был допрошен. Сейчас у Геннадия статус подозреваемого. Ему вменяют две статьи: "Разжигание социальной вражды или розни" (ст. 130 УК РБ) и "Оскорбление представителя власти" (ст. 369 УК РБ). В настоящий момент решается вопрос о применении к нему меры пресечения", - отметили в издании.

В целом Можейко чувствует себя хорошо, жалоб на здоровье нет, сообщили в редакции сайта Kp.ru.