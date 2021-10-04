Под Воронежем зафиксировали сброс неочищенных сточных вод в реку, впадающую в Дон

ВОРОНЕЖ, 4 октября. /ТАСС/. Экологи зафиксировали в Лискинском районе под Воронежем сброс неочищенных сточных вод в реку, которая впадает в Дон. Причиной сброса стала авария на канализационной станции, сообщила в понедельник пресс-служба правительства Воронежской области.

"Инспектор отдела госэконадзора департамента выехал на место с проверкой. Была осмотрена река и место, где она впадает в Дон - на территории Лисок. Установлено, что 2 октября в Тормосовку сброшены неочищенные сточные воды - из-за аварии на главной канализационной насосной станции. Объект принадлежит Лискинскому территориальному участку Юго-Восточной дирекции по тепловодоснабжению", - говорится в сообщении пресс-службы.

По ее данным, поводом для проверки стало сообщение на дежурный телефон областного департамента природных ресурсов и экологии. Человек во время звонка сообщил, что в Лискинском районе в реку Тормосовка сброшены сточные воды, из-за чего погибла рыба и установился неприятный запах.

"На момент осмотра в проложенном бетонном водоотводе для сброса дождевых вод были следы сброса сточных вод с характерным запахом канализационных стоков. При осмотре Тормосовки следов поступления сточных вод и погибших водных биологических ресурсов в русле и по берегам реки, а также в затоне реки Дон, не установлено. Департамент готовит официальное обращение в Центрально-Черноземное межрегиональное управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования для принятия мер по компетенции", - говорится в сообщении.