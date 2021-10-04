СК в Тульской области проверяет качество медпомощи ребенку, который шесть дней ждал врача

ТУЛА, 4 октября. /ТАСС/. Следователи начали проверку по сообщениям в СМИ о том, что в Тульской области врач-педиатр шесть дней не приходил на вызов домой к больному 11-летнему ребенку, которого в итоге с коронавирусной инфекцией госпитализировали в реанимацию. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба регионального управления СК РФ.

"4 октября 2021 года в средствах массовой информации региона размещена публикация, в которой сообщается о несвоевременно оказанной медицинской помощи 11-летнему жителю Киреевского района Тульской области, к которому шесть дней не приходил врач. В результате ребенок, заболевший коронавирусом, оказался в реанимационном отделении больницы", - говорится в сообщении.

По данным ряда региональных СМИ, мать ребенка, не дождавшись прихода на дом врача, самостоятельно доставила сына в Тулу, где у него было диагностировано заражение коронавирусом.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального министерства здравоохранения, по факту произошедшего проводится ведомственная проверка. Также выяснением обстоятельств случившегося занимается прокуратура Тульской области.