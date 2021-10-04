В двух округах Омска выявили повышенное содержание сероводорода

ОМСК, 4 октября. /ТАСС/. Центр экологического мониторинга Омска и Обь-Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировали в атмосфере в двух округах Омска, жители которого жаловались президенту РФ Владимиру Путину на плохую экологию, превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) сероводорода.

Жители Омска во время прямой линии с Путиным пожаловались, что не почувствовали эффекта от реализации в регионе нацпроекта "Экология". Люди вынуждены дышать воздухом, в котором превышены предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ, в регионе высокий уровень легочных заболеваний.

"Наблюдения за качеством атмосферного воздуха проводились на восьми стационарных постах, расположенных во всех административных округах города. 2 октября содержание сероводорода составило 1,3 ПДК в Центральном административном округе", - сообщается на сайте УГМС.

Минприроды Омской области в соцсети "ВКонтакте" сообщило, что в этот же день автоматизированный пост центра экологического мониторинга Омска зафиксировал в Кировском округе превышение ПДК сероводорода в 1,78 раз. Информация о загрязнении передана в Росприроднадзор для установления источника выбросов и принятия мер реагирования.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, которая посетила Омск 26-27 августа, отметила, что Омск занимает пятое место среди городов РФ с самым загрязненным воздухом. По ее словам, более 84% вредных выбросов обусловлены деятельностью промышленности. Она подчеркнула, что проблемы экологии в Сибири необходимо решать ускоренными темпами, так как эти вопросы входят в тройку самых острых для жителей Сибирского федерального округа.