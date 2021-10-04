В Подмосковье задержали предпринимателя по делу о крушении экскурсионного вертолета

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Индивидуальный предприниматель, организовавшая полет на вертолете, который разбился в подмосковном Лыткарино, задержана. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"4 октября по подозрению в совершении преступления задержана женщина 1977 года рождения, являющаяся индивидуальным предпринимателем. Ей предъявлено обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья потребителей, в виде предоставления экскурсионных полетов на вертолете Robinson R-44 с бортовым номером RA-04172 с аэродрома Мячково, последствием которого явилась смерть трех человек", - сообщили в СК.

Вину обвиняемая не признала. В ближайшее время судом будет рассмотрено ходатайство органов следствия об избрании ей меры пресечения. По данной статье ей грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным СК, индивидуальный предприниматель в воскресенье организовала экскурсионный полет для двух пассажиров с аэродрома Мячково, в ходе которого вертолет Robinson R-44 потерпел крушение в лесополосе. Пилот и оба пассажира погибли. Возбуждены два уголовных дела - по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта) и по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц, (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Расследование поставлено на контроль в центральном аппарате СК.

