Экс-глава УГИБДД по Тюменской области полностью признал вину во взяточничестве

ТЮМЕНЬ, 4 октября. /ТАСС/. Бывший руководитель УГИБДД по Тюменской области полностью признал вину в получении взяток. Общая сумма взяток составила 600 тыс. рублей, говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте СК РФ.

"Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника УГИБДД УМВД России по Тюменской области. Он обвиняется в совершении четырех эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере за общее покровительство и попустительство по службе"), а также девяти эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ ("Получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере за незаконные действия в пользу взяткодателя"). В настоящее время обвиняемый содержится под стражей. Вину он признал полностью", - говорится в сообщении.

Общая сумма взяток составила свыше 600 тыс. рублей. В период следствия наложен арест на имущество обвиняемого на сумму 3 млн 670 тыс. рублей.

Экс-руководителя УГИБДД по Тюменской области Александра Селюнина арестовали в апреле. По данным следствия, он давал указания своим подчиненным о приеме экзаменов без фактической их сдачи с целью последующей выдачи водительского удостоверения. За это, считает следствие, он получал деньги через посредника.