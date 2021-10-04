Власти сообщили о состоянии детей, заболевших в гимназии в Брянске

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Четверо детей из гимназии в Брянске, где более 20 учеников обратились за медпомощью с признаками кишечной инфекции, находятся в больнице. Состояние детей оценивается как удовлетворительное, сообщили ТАСС в региональном департаменте здравоохранения.

"На данный момент в больнице находятся четверо детей, их состояние удовлетворительное. Возможно, уже завтра их выпишут домой", - сказал собеседник агентства.

Вечером 30 сентября ученики второго класса гимназии №3 Брянска почувствовали недомогание и боли в животе, признаки кишечной инфекции также проявились у учеников средней школы. Всего за медицинской помощью обратилось около 22 учеников, ранее о госпитализации детей не сообщалось. Региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Проверку проводит областное управление Роспотребнадзора и прокуратура Брянской области, в качестве одной из причин случившегося специалистами рассматривается ротавирусная инфекция.