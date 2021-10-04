Астраханцев предупредили о появлении запаха гари из-за природного пожара в Казахстане

АСТРАХАНЬ, 4 октября. /ТАСС/. Запах гари из-за загорания сухой растительности на площади более 1 тысячи кв. м, зафиксированный в Атырауской области Республики Казахстан, может распространиться на территории Астраханской области. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

"На сопредельной территории с Республикой Казахстан в районе села Ганюшкино Атырауской области наблюдается загорание сухой растительности на площади 1 тысяча кв. м. По данным Астраханского ЦГМС, в ночное время суток ожидается понижение температуры воздуха до плюс 10 градусов и восточное, северо-восточное направление ветра 4-7 метров в секунду", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наличие запаха гари возможно на территории Астрахани, Икрянинского, Володарского, Наримановского, Лиманского, Камызякского и Приволжского районов.