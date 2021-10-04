Криминальный авторитет Гагиев не признал вину в руководстве ОПГ и убийстве шести человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 октября. /ТАСС/. Главарь банды Аслан Гагиев, дело которого рассматривается в Южном окружном военном суде Ростова-на-Дону, отверг предъявленное ему обвинение, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Гагиев обвиняется в руководстве преступным сообществом и убийстве шести человек. "Гагиев отверг предъявленное ему обвинение", - сказали в суде.

По данным следствия, в 2004 году Гагиев создал на территории Москвы, Московской области и Северной Осетии преступное сообщество, в состав которого вошли не менее 50 человек. Не позднее ноября 2012 года Гагиев создал в Северной Осетии три банды, которые стали структурными подразделениями возглавляемого им преступного сообщества. В период с 2012-го по 2013 год по указанию Гагиева участники его банды в Северной Осетии убили шесть человек, включая Олега Озиева, который был заместителем прокурора Промышленного района Владикавказа.

Всего на счету участников банд 49 эпизодов преступной деятельности на территории Москвы, Московской области и Северной Осетии, а также 60 убийств, в том числе сотрудников правоохранительных органов, чиновников республиканского и городского уровней, бизнесменов. К настоящему времени 24 члена преступной организации приговорены к длительным срокам лишения свободы, в том числе к пожизненному заключению. В отношении 12 участников преступного сообщества уголовное дело рассматривается судом, семь объявлены в международный розыск, еще семь убиты по указанию Гагиева в результате внутренних конфликтов с 2010-го по 2014 год.

Гагиев скрывался от следствия, в 2014 году он был объявлен в международный розыск, а год спустя задержан на территории Вены. В 2018 году Австрия выдала Гагиева России. "Вместе с тем продолжается процедура получения согласия выдавшей стороны (компетентного органа Австрии) на предъявление Гагиеву обвинения в совершении других преступлений, ставших известными следствию в период проведения процедуры экстрадиции", - сообщили в СК.