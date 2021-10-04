Суд до 15 октября ограничил срок ознакомления Фургала с материалами дела

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об ограничении в сроках ознакомления с материалами уголовного дела до 15 октября бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств. Об этом ТАСС сообщил один из адвокатов экс-чиновника Михаил Карапетян.

"Только что Басманный районный суд Москвы принял решение об удовлетворении ходатайства следователей об ограничении нашего подзащитного в ознакомлении с материалами уголовного дела. Срок ознакомления суд установил до 15 октября", - рассказал собеседник агентства. По его словам, защита намерена обжаловать это решение. Фургал лично принимал участие в заседании.

Как сообщалось ранее, следствие также попросило суд об установлении срока ознакомления с материалами уголовного дела до той же даты и для других фигурантов дела: инспектора службы безопасности аэропорта Менделеево в Южно-Курильске Марата Кадырова, экс-помощника Фургала Андрея Карепова. Даты судебных заседаний по ходатайствам следствия в их отношении еще не назначены.

Бывший губернатор Хабаровского края был задержан 9 июля прошлого года в Хабаровске и этапирован в Москву, где был заключен под стражу Басманным судом. Мосгорсуд продлил ему срок ареста до 7 декабря. Как сообщала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, Фургал причастен к организации убийств и покушению на убийство предпринимателей, совершенных организованной преступной группой в 2004-2005 годах в Хабаровском крае и Амурской области. На него дали показания обвиняемые в убийствах, в деле также есть показания свидетелей и потерпевших. Следствие по делу завершено, Фургал ознакомился с большей частью материалов.