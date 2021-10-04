Роспотребнадзор обнаружил нарушения в бассейне в Татарстане, где отравились дети

КАЗАНЬ, 4 октября. /ТАСС/. Сотрудники Роспотребнадзора обнаружили несколько нарушений санитарных правил в ходе обследования бассейна в Татарстане, где отравились два ребенка. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Татарстану.

"В ходе выездного обследования бассейна и помещений выявлены следующие нарушения санитарных правил: не организован контроль за качеством воды в ваннах бассейнов, в том числе за остаточным содержанием хлора, помещение химводоочистки не оборудовано автономной системой приточной и вытяжной вентиляции", - отметили в пресс-службе.

В ведомстве также сообщили, что, согласно лабораторным исследованиям, содержание хлора в пробах воды из чаши детского и взрослого плавательных бассейнов не превышало гигиенические нормативы, также в пределах нормы было содержание паров хлора в пробах воздуха.

Ранее Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления детей парами хлора в бассейне в селе Хлыстово Елабужского района. По версии следствия, 3 октября мальчики трех и 11 лет отравились парами хлора во время нахождения в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса. Дети госпитализированы в Елабужскую центральную районную больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное.