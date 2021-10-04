Двух подростков в Перми приговорили к реальным срокам за убийства и поджог человека

ПЕРМЬ, 4 октября. /ТАСС/. Суд в Перми приговорил к реальному сроку двух подростков, которые до смерти избили мужчину и изнасиловали двух женщин, одну из которых после убили. Об этом сообщается в понедельник на сайте следственного управления СК РФ по Пермскому краю.

"Приговором суда 14-летнему виновному назначено наказание в виде девяти лет 10 месяцев лишения свободы, 15-летнему - в виде девяти лет шести месяцев лишения свободы, обоим - с отбыванием в воспитательной колонии", - говорится в сообщении.

Как ранее писал ТАСС, двое подростков в состоянии алкогольного опьянения избили мужчину и подожгли на нем одежду. На момент совершения преступления им было 14 и 15 лет.

Суд установил причастность подростков еще к двум преступлениям - они изнасиловали и избили двух женщин. Одна из пострадавших умерла, другую госпитализировали в тяжелом состоянии.

В ходе следствия было допрошено более 30 свидетелей, назначены и проведены 15 различных судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинские, молекулярно-генетические и комплексные амбулаторные психолого-психиатрические экспертизы. Также выяснилось, что молодые люди состоят на профилактическом учете в отделе полиции.

В результате возбудили уголовные дела по четырем статьям. Подростков признали виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 132 УК РФ "Иные действия сексуального характера", п. "д", "з" ч. 2 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия", ч. 1 ст. 131 УК РФ "Изнасилование", п. "а", "д", "ж", "к" ч. 2 ст. 105 УК РФ "Убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью, группой лиц, сопряженное с изнасилованием".