В Саратове госпитализировали пять человек с отравлением угарным газом

САРАТОВ, 4 октября. /ТАСС/. Следователи начали проверку по факту госпитализации в Саратове трех детей и двух взрослых с подозрением на отравление угарным газом. Об этом сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по Саратовской области.

"Организована доследственная проверка по факту госпитализации в медицинское учреждение мужчины, женщины и трех детей", - говорится в распространенном сообщении.

По предварительным данным, в понедельник были доставлены в больницу с подозрением на отравление окисью углерода (продуктами горения) супруги 1986 годов рождения, а также три ребенка: двухлетний мальчик, семилетняя и 13-летняя девочки. Медики оказывают пострадавшим необходимую помощь.

"Следователем СК проведен осмотр места происшествия. В квартире установлена газовая плита и газовый котел", - уточняется в сообщении.