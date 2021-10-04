Более 22 млн рублей выплатит подрядчик за неосторожные огневые работы на заводе в Вологде

ВОЛОГДА, 4 октября. /ТАСС/. Мировой судья в Вологодской области признал виновным 29-летнего Игоря Карновского в неосторожном проведении огневых работ, что 26 августа 2020 года привело к пожару на кровле ликероводочного завода в Вологде. Суд назначил подрядчику восемь месяцев лишения свободы условно и взыскал с него в счет возмещения ущерба более 22 млн рублей, говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Вологодской области.

"Мировой судья Вологодской области по судебному участку № 6 в Вологде сегодня вынес приговор в отношении 29-летнего Игоря Карновского, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 168 УК РФ ("Уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного обращения с иным источником повышенной опасности"). Мировой судья назначил Карновскому наказание в виде восьми месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком один год и шесть месяцев, взыскав с него в счет возмещения причиненного преступлением ущерба 22 млн 259 тыс. 93 рубля 21 копейку", - говорится в сообщении.

Как установил суд, 15 июля 2020 года ООО "Русский Север", которому принадлежит завод, заключило договор подряда с ООО "Профтехнология". Подрядчик, в свою очередь, заключил договор с Карновским на выполнение работ по ремонту мягкой кровли здания и сооружения на территории завода. Утром 26 августа 2020 года Карновский прибыл к зданию, убедился в исправности оборудования и приступил к выполнению огневых работ на металлической кровле. Огнем газовой горелки он нагревал фрагменты кровельного материала и приклеивал их в места деформации кровли.

"Карновский проявил преступную небрежность в виде неоднократного укладывания газовой горелки во включенном состоянии пламенем вверх на фальцевое покрытие крыши. Газовая горелка скатывалась по покрытию, что повлекло нагрев и возгорание конструкции крыши, а также уничтожение и повреждение чужого имущества в крупном размере. При необходимой внимательности и предусмотрительности Карновский должен был и мог предвидеть эти последствия", - отметили в суде. Он признал вину частично, не оспаривал, что пожар произошел в результате его действий, но не согласился с размером ущерба. Представитель потерпевшего просил взыскать с подсудимого более 53,25 млн рублей. Мировой судья принял за основу заключение эксперта, который оценил ущерб в 22,262 млн рублей.

Как сообщало Главное управление МЧС по области, кровля завода горела на площади 625 кв. м, 130 сотрудников предприятия самостоятельно покинули помещения, никто не пострадал. Сигнал о возгорании поступил в 11:45, потушить его удалось в 16:00, на тушение были привлечены 56 человек.