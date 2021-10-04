Из-за непогоды на севере Италии нарушено железнодорожное сообщение

РИМ, 4 октября. /ТАСС/. Рекордные 496 мм осадков выпали за шесть часов в провинции Савона (северная область Лигурия). Об этом сообщает агентство ANSA.

В понедельник Департамент гражданской защиты Италии объявил красный уровень погодной опасности из-за сильных ливней в Лигурии и в Пьемонте. Из-за неблагоприятных климатических условий на некоторых участках линии Савона - Турин было приостановлено движение поездов. Из берегов вышли реки Летимбро и Бормида, причинив серьезный ущерб предприятиям в населенном пункте Альтаре. В Генуе и в провинции Савона власти распорядились закрыть школы.

По сведениям телеканала Rai News 24, из-за метеотревоги местами в Лигурии была приостановлена кампания по вакцинации от коронавируса.

Во вторник красное предупреждение будет действовать и в Ломбардии.