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Из-за непогоды на севере Италии нарушено железнодорожное сообщение

За шесть часов в провинции Савона выпали рекордные 496 мм осадков

РИМ, 4 октября. /ТАСС/. Рекордные 496 мм осадков выпали за шесть часов в провинции Савона (северная область Лигурия). Об этом сообщает агентство ANSA.

В понедельник Департамент гражданской защиты Италии объявил красный уровень погодной опасности из-за сильных ливней в Лигурии и в Пьемонте. Из-за неблагоприятных климатических условий на некоторых участках линии Савона - Турин было приостановлено движение поездов. Из берегов вышли реки Летимбро и Бормида, причинив серьезный ущерб предприятиям в населенном пункте Альтаре. В Генуе и в провинции Савона власти распорядились закрыть школы.

По сведениям телеканала Rai News 24, из-за метеотревоги местами в Лигурии была приостановлена кампания по вакцинации от коронавируса.

Во вторник красное предупреждение будет действовать и в Ломбардии.

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