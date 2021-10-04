Массовая авария произошла на МКАД после отказа тормозов у одной из машин

МОСКВА, 4 октября. /ТАСС/. Восемь автомобилей столкнулись на МКАД в Москве после того, как у одной из машин отказали тормоза. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

"На 52-м км внутренней стороны МКАД произошло столкновение восьми единиц транспорта. Со слов водителя - предполагаемого виновника ДТП - у него отказали тормоза, в результате чего он совершил столкновение с попутно двигающимися автомобилями", - сказали в пресс-службе.

В ГИБДД добавили, что сотрудники ДПС уже оформляют аварию. Кроме того, на место происшествия вызван инспектор технического надзора ГИБДД с целью проверки исправности тормозной системы автомобиля предполагаемого виновника аварии.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС уточнили, что пострадавших в результате автоаварии нет. Источник ТАСС в экстренных службах добавил, что ДТП произошло с участием автобуса. "В настоящее время для движения перекрыты три полосы", - сказал собеседник агентства.