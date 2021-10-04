В Перми мужчина оскорбил и ударил двух 11-летних девочек

ПЕРМЬ, 4 октября. /ТАСС/. Житель Перми грубо оскорбил и несколько раз ударил двух 11-летних девочек возле подъезда одного из жилых домов. По данному факту следователи организовали проверку, сообщается в понедельник на сайте регионального следственного управления СК РФ.

"Предварительно установлено, что 3 октября 2021 года в Свердловском районе Перми возле подъезда жилого дома местный житель высказал оскорбления в адрес детей, в том числе с использованием нецензурной брани, а также нанес им несколько ударов рукой по голове и шее", - говорится в сообщении.

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту избиения двух несовершеннолетних. Возраст девочек - 11 лет. Сейчас следователи опрашивают очевидцев и потерпевших, проводится судебно-медицинская проверка.

Также в региональном ГУ МВД сообщили журналистам, что ранее заявление подала мама одной из девочек. Здесь указали, что мужчина вел себя агрессивно по отношению к дочери женщины и ее подруге.