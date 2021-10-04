Просадка дорожного полотна произошла на участке трассы Джубга - Сочи

КРАСНОДАР, 4 октября. /ТАСС/. Просадка дорожного полотна с образованием двух поперечных трещин произошла на участке трассы Джубга - Сочи в районе Мамайского перевала, движение грузовиков приостановлено. Об этом сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ФКУ Упрдор "Черноморье".

"Предварительная информация: на км 168+850 дороги А-147 Джубга - Сочи в районе Мамайского перевала произошла просадка дорожного полотна с образованием двух поперечных трещин покрытия (расположенных на расстоянии 70 м друг от друга), толщиной от 15 до 70 см на всю ширину проезжей части", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на место прибыли специалисты дорожных служб и спецтехника. "Обстоятельства произошедшего устанавливаются. В настоящее время движение грузового автотранспорта через Мамайский перевал приостановлено", - сообщается в пресс-релизе.

В краевом оперштабе сообщили, что причиной происшествия стали обильные осадки. "На месте дежурят два экипажа ГИБДД. Также выехали специалисты Управления федеральных автомобильных дорог "Черноморье", - говорится в пресс-релизе.

Движение на участке затруднено. "В данный момент по одной из трех полос осуществляется реверсивное движение", - уточняется в сообщении.