В результате пожара в жилом доме в Москве пострадали четыре человека

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Пожар произошел в квартире девятиэтажного жилого дома на юге Москвы, в результате пострадали четыре человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В девятиэтажном жилом доме в Сумском проезде, дом 17, корпус 2, в квартире на втором этаже произошел пожар. Квартира очень захламлена, наблюдается плотное задымление до девятого этажа. В результате пожара пострадали четыре человека, предварительно состояние двоих из них оценивается как тяжелое", - сказал собеседник агентства.

В целях безопасности из подъезда были эвакуированы 30 человек. В данный момент пожар потушен, его площадь составила 30 кв. м.