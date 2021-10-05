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В результате пожара в жилом доме в Москве пострадали четыре человека

Двое из них находятся в тяжелом состоянии

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Пожар произошел в квартире девятиэтажного жилого дома на юге Москвы, в результате пострадали четыре человека, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В девятиэтажном жилом доме в Сумском проезде, дом 17, корпус 2, в квартире на втором этаже произошел пожар. Квартира очень захламлена, наблюдается плотное задымление до девятого этажа. В результате пожара пострадали четыре человека, предварительно состояние двоих из них оценивается как тяжелое", - сказал собеседник агентства.

В целях безопасности из подъезда были эвакуированы 30 человек. В данный момент пожар потушен, его площадь составила 30 кв. м.

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