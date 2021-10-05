Восстановление части моста, обрушившегося во Владивостоке, займет до четырех недель

ВЛАДИВОСТОК, 5 октября. /ТАСС/. Часть железнодорожного моста, которая обрушилась во Владивостоке после ДТП с большегрузом, будет изготовлена заново и доставлена через две-четыре недели. Об этом во вторник сообщил глава города Константин Шестаков в Telegram-канале администрации Владивостока.

"Мы проговорили с коллегами из РЖД дальнейшую судьбу упавшего перекрытия. Они нашли возможность в Хабаровске отлить аналогичную часть и привезти ее во Владивосток. Это займет от двух до четырех недель, сейчас сказать точнее сложно", - сказал Шестаков.

Он отметил, что за ночь специалисты осмотрели верхнюю часть мостового перекрытия, признали ее условно возможной к дальнейшей эксплуатации. "Мы ее установили на место, вызвали пятидесятитонный кран и поправили эту часть моста", - добавил глава города, уточнив, что разрушение существенно не повлияет на железнодорожное сообщение, так как есть дублирующие пути. Автомобильное движение под мостом открыто.

Ранее большегруз, перевозивший на прицепе автотракторную технику, повредил пролет железнодорожного моста. Движение по мосту было прервано, автомобильное движение по дороге под мостом приостановлено на время работы специалистов.